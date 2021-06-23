Родственники погибших при крушении самолёта Ту-154 Минобороны в 2016 году под Сочи обратились в ЕСПЧ

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23 июня 2021, 12:48 Источник: Интерфакс

Anton Belitsky, globallookpress.com

Родственники погибших при крушении самолёта Ту-154 Минобороны в 2016 году в районе Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат истцов Игорь Трунов рассказал, что в жалобе, направленной в ЕСПЧ, заявители просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство.

Также 70 родственников жертв настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту крушения самолета. По словам юриста, в жалобе указано, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека". В жалобе истцы указывают, что считают необоснованным прекращение уголовного дела по авиакатастрофе. Трунов подчеркнул, что причины гибели людей не установлены, никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности.

В результате крушения военно-транспортный самолет Ту-154 над Чёрным морем под Сочи 25 декабря 2016 года погибли 92 человека, среди которых - артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, сотрудники Минобороны России.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим.

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