Пенсии чиновников и космонавтов, порнография на Госуслугах и «большие антитела» Пескова. Резонансные новости недели

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21 июня 2021, 11:18 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Похождения «индийского штамма» и меры мэра Собянина

Новость о введении в Москве обязательной вакцинации для работников сферы услуг затмила собой даже сводки о встрече Путина с Байденом и дискуссии о появлении Бузовой в театре.



Сообщалось, что власти Москвы разрешат отстранять от работы без выплаты зарплаты сотрудников, отказавшихся пройти вакцинацию. Однако эту новость чуть позже признали фейком.



Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% зараженных COVID-19 москвичей выявлен «индийский штамм». По его словам, новая мутация оказалась более агрессивной, чем известные ранее, и этот тип вируса распространяется быстрее остальных.



Тем временем оказалось, что сами врачи относятся к идее «уколоться» без особенного энтузиазма. Согласно опросу, проведенному через мобильное приложение «Справочник врача», в настоящее время вакцинировались всего чуть более 40% опрошенных медиков, 35% врачей заявили, что вакцинироваться не собираются.



На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не сделал прививку от COVID-19. Он объяснил это тем, что в его организме обнаружены «очень большие антитела».



В желании быть на передовой в боях с невидимым врагом преуспел губернатор Подмосковья Воробьев. Он объявил, что сделал прививку от коронавируса уже в третий раз! В то же время губернатор Калужской области Владислав Шашпа сообщил, что заразился ковидом уже после вакцинации.



Читайте на нашем сайте: «Как люди болеют COVID-19 после вакцинации»





Стало известно о размерах пенсий чиновников и космонавтов



По данным Росстата, федеральные госслужащие получают самые большие выплаты в среднем среди всех категорий пенсионеров. Средний размер пенсии федерального чиновника к 1 января 2021 года достиг 22792 рублей, тогда как средний размер пенсии в целом составил 15744 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16790 рублей.



Космонавты и летчики-испытатели после окончания трудовой деятельности имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты. Так, еще на 1 января 2016 года, по данным Росстата, пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. В последние 5 лет новых данных о размерах выплат пенсионерам-космонавтам не появлялось.





Порнография может стать государственной услугой



В Главном радиочастотном центре (структура Роскомнадзора) предложили разделить в интернете порнографию на легальную и нелегальную и обеспечить доступ к разрешенному контенту через портал госуслуг. К незаконной предлагается относить как детскую порнографию, так и «явно оскорбительную».



Что будет с «незаконной» порнографией, в структуре Роскомнадзора не уточняют, а просмотр «незапрещенной» предлагается сделать возможным исключительно для совершеннолетних граждан. Для этого нашим половозрелым соотечественникам придется зарегистрироваться на сайте госуслуг.





Чиновники России: калейдоскоп «развлечений»



Российские «слуги народа» не перестают нас удивлять. На прошлой неделе была установлена личность человека, убившего на Чукотке целую стаю гусей. Им оказался депутат Магаданской городской думы и член «Единой России» Александр Крамаренко.



Ранее в интернете появилась фотография, на которой запечатлен браконьер в окружении полутора сотен трупов птиц. Для проведения своей фотосессии живодер выложил на земле из мертвых гусей надпись: «Чукотка 2021».



Тем временем в Москве был задержан мужчина, разбивавший автомобили на парковке жилого комплекса. Дебоширом оказался директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаил Санакоев. Правоохранители заявили, что мужчина находился в невменяемом состоянии.



Депутат Госдумы Александр Ильтяков облетел на самолете Курганскую область, испрашивая с помощью крестного знамения дождь у бога. Таким образом он решил попытаться избавить регион от устоявшейся засушливой погоды. Интересно, что после выполненной депутатом миссии, в прогнозах синоптиков появились дожди и грозы.

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