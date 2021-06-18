Браконьер, убивший на Чукотке стаю гусей найден, им оказался депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко

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18 июня 2021, 12:53 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Новая газета

Как получилось, что депутатами становятся живодёры? Ещё не утих скандал, связанный с жестоким убийством волка депутатом Денисом Хахаловым Катайской районной Думы, но уже объявился новый злостный браконьер, и по иронии судьбы этот также оказался депутатом. И это не случайное совпадение, что очередной живодёр оказался членом партии «Единая Россия».

Сначала в сети появилась фотография, на которой запечатлено, как депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко хвастается результатами своей охоты на диких гусей. Этот живодёр уничтожил целую стаю птиц и выложил из их трупов на снегу надпись «Чукотка 21». Зачем он убил столько гусей, чья популяция и так сокращается? Судя по упитанному виду этого депутата – он явно питается с избытом и в провианте не нуждается. Он так развлекается или отдыхает – уничтожая живых существ. Похоже для партии «Единая Россия» настал момент истины - рубеж, на котором надо экстренно принимать радикальные решения и избавляться от всех потенциальных браконьеров-живодёров в режиме профилактики.

Имя убийцы стаи гусей стало известно благодаря расследованию «Новой газеты», которая объявила сезон охоты на браконьеров.

Новая газета. Мы его нашли! Браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен птиц, оказался депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Всего через четыре часа после выхода номера с обложкой «Новая» объявляет сезон охоты на браконьеров» читатель прислал нам по электронной почте фамилию, имя, отчество и должность браконьера: «Депутат Магаданской городской думы Крамаренко Александр Викторович».

Издание добилось реплики от сотрудника пресс-службы МВД по Чукотскому АО Евгения Смышляева, которому давать официальный комментарий от МВД запретили: «Мы всегда согласовываем такие решения с Москвой. Если что-то местное, простое, мы сами разбираемся. А такие громкие дела, я всегда звоню и советуюсь. Москва запретила выдавать прессе какую-либо информацию. Хотя местное МВД уже определило, кто это, но это важный человек, он из Магадана». Правда имя живодёра он называть отказался.

Журналисты связались с депутатом Магаданской городской думы, членом партии «Единая Россия» Александром Крамаренко. Тот заявил: «Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте». Ему задали вопрос, - не он ли запечатлён на фотографии? Последовал ответ: «Нет, не я!» На этом разговор был прерван по инициативе живодёра. Но люди, знакомые с Крамаренко, подтвердили, что на фотографии изображён именно он.

Кстати, фото о котором речь шла выше было не единственным, еще несколько изображений лучшего качества было выложено в соцсети, в настоящее время они удалены. Похоже, что ответственность должен понести не только Крамаренко, но и те, кто вместе с ним участвовали в той бойне. Отмечается, что фотографии были опубликованы 10 мая сего года, а сезон охоты был открыт только 15 мая. По данным «Новой газеты» эта бойня состоялась за три недели до даты начала охотничьего сезона. Судя по всему, депутатам единороссам – закон не писан. Они находятся над ним и над Конституцией РФ и могут попирать их, как хотят.

Издание сообщает, что в этой бойне могли принимать участие другие депутаты магаданской областной и городской Думы. Более того было установлено, что это не единичный случай. Господа депутаты с завидным постоянством упражняются в уничтожении фауны Чукотки. «Новая газета» выяснила, что в 2019 году в такой же охоте на Чукотке вместе с Крамаренко участвовали: председатель Магаданской областной думы и бывший мэр Магадана Сергей Абрамов, зампред областной думы Игорь Донцов, членом облизбиркома Руслан Кастоев и кандидат в производственные охотинспектора Алексей Гамзюк.

Хочется напомнить, что в 2018 году губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко с подручными – убил медведя, спавшего в берлоге. В то время видео этого мерзкого акта просто взорвало сеть. Живодёр отделался отставкой.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев тогда написал в Facebook: «Поступок, на мой взгляд, недостойный ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины. (…) Мы готовим соответствующие законодательные инициативы. Но ни в одном законопроекте, ни в одном действующем законе нет ни слова о разрешении на убийство спящего в берлоге медведя». Кстати, этот же губернатор и ранее не чурался мерзких поступков. Он же расстрелял в упор кабана, запертого в тесную клетку, при этом присутствовал его внук. Это он так себе смену во власти готовил?

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