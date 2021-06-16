Главный Санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

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16 июня 2021, 13:33 Источник: 77.rospotrebnadzor.ru

Фото: соцсети

Роспотребнадзор обязал провести в Москве обязательную вакцинацию горожан, работающих в нескольких сферах, в частности, в сфере услуг. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой от 15 июня «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям».



«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химических и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», - говорится в документе.



Среди категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, также указаны сотрудники культурных, выставочных и просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.





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