Российские врачи рассказали о своем отношении к вакцинации

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18 июня 2021, 19:16 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Согласно опросу, проведенному через мобильное приложение «Справочник врача», треть медиков по-прежнему не готова делать прививку от коронавируса, а чуть более 40% опрошенных врачей уже вакцинировались. В опросе приняли участие 2177 медиков разных специализаций.



В среду главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию не менее 60% работников сферы услуг. По данным опроса «Справочника врача», привиться в ближайшее время собирается еще 25% респондентов.



Оказалось, что под давлением коллектива или работодателя вакцинировались лишь 8% опрошенных, при этом с разными формами принуждения к вакцинации со стороны работодателя столкнулись 46% респондентов. О санкциях за отказ делать прививку рассказали около 11% врачей.



По мнению 37% опрошенных, не имеет значения, обязательная прививка или добровольная. 45,4% врачей сказали, что принуждение со стороны властей изменит их отношение к вакцинации в худшую сторону. 50% опрошенных положительно относятся к инициативе правительства включить прививку от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. 30% врачей относятся к расширению национального прививочного календаря отрицательно, 20% «не определились».





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