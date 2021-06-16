Как люди болеют COVID-19 после вакцинации

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 июня 2021, 12:25 Источник: 7days.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Многие люди считают, что после прививки они не могут заболеть. На самом деле это не так. После прививки можно заболеть от любой инфекции. Коронавирус – не исключение.



После вакцинации заболевание протекает легче. Она защищает от осложнений и смертельного исхода. Вакцина помогает организму запустить иммунный механизм выработки собственных антител, которые столкнувшись с уже знакомым им вирусом уничтожат его.



Некоторые заболевшие после вакцинации «Спутником V» отмечают, что инфекция протекает в легкой форме при невысокой температуре. Может появиться небольшой кашель, иногда головная боль. У некоторых проявляется потеря обоняния. Кроме этого, бывает сильный насморк, похожий на аллергический ринит. Эти признаки длятся, как правило, три-пять дней.



Заразиться коронавирусом можно и между принятием двух доз вакцины. Но если человек заразился после первой инъекции, то перенесет заболевание легче, поскольку у него уже вырабатывались антитела. От самой вакцины заразиться невозможно, так как в ней нет живого вируса.



Привитым от коронавируса необходимо носить маски вне зависимости от титра антител. Несмотря на собственную защиту, они могут оставаться переносчиками инфекции.





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