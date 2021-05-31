Рекорды коррупции и бедности в России. Резонансные новости недели

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31 мая 2021, 12:46 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



День встречи Путина и Лукашенко в Сочи омрачился инцидентом



В прошедшую пятницу в Сочи состоялась очередная встреча президентов России и Беларуси. Детали переговоров не разглашаются, заявления для прессы запланированы не были.



В СМИ просочились лишь крайне скудные сведения. Так, стало известно, что Владимир Владимирович предложил Александру Григорьевичу искупаться в море.



«Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится теплее и теплее», - заметил Владимир Путин.



Александр Лукашенко поддержал предложение российского лидера, ответив ему: «С удовольствием».



Позднее выяснилось, что в тот же день, 28 мая, в Сочи были задержаны граждане в костюмах коня и осла. Сообщается, что «аниматоры» вымогали у прохожих деньги, громко ругаясь матом. Задержанные получили наказание в виде ареста на срок до пяти суток. Их имена неизвестны.





Доходы высокопоставленных силовиков стали государственной тайной



Сведения о доходах 12 заместителей министра обороны РФ Сергея Шойгу пропали из деклараций за 2017, 2018 и 2019 годы. В новых декларациях за 2020 год сведений об их доходах также не оказалось.



В Минобороны объяснили это решение новым законом о государственной защите силовиков. По словам военных чиновников, в связи с изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России публиковаться не будут.



В бюджете России не досчитались денег за конфискованное у коррупционеров имущество



В России в 2020 году суды удовлетворили иски о конфискации у чиновников-коррупционеров имущества на 75 млрд рублей, при этом такая сумма стала рекордной. Генпрокуратура сообщила, что до бюджета дошла только десятая часть этой суммы.



Уточняется, что нажитое незаконным путём конфискованное имущество поступает на торги по цене в несколько раз ниже указанной в исках. Причем отследить путь конфискованных драгоценностей, автомобилей и недвижимости в процессе их реализации – процесс затруднительный.



Надзорные органы по закону должны следить за тем, чтобы расходы чиновников и их ближайших родственников соответствовали официальным доходам. Гражданский иск о конфискации может быть подан даже в тех случаях, когда чиновники не являются фигурантами уголовного дела о коррупции.





Россияне задолжали по кредитным картам более 1 трлн рублей



Стало известно, что в обращении жителей России находится порядка 40 миллионов кредитных карт. Причем общая сумма задолженности по ним в настоящее время достигла уже более 1 триллиона рублей. Далеко не все средства заёмщики смогут вернуть. Кредитки считаются одним из самых рискованных сегментов финансового рынка. Чтобы сократить риск невозврата денежных средств, банки начали усложнять правила получения кредиток.



Тем временем у самых богатых россиян уже выросли наследники. Читайте на нашем сайте: «Рейтинг Forbes: стали известны имена богатейших наследников российских долларовых миллиардеров»

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