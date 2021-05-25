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RT: Почему в бюджет попадает только часть имущества, конфискованного у коррупционеров

, 15:44

RT: Почему в бюджет попадает только часть имущества, конфискованного у коррупционеров
калькулятор, рубли, Alexandr Romanchenko/Russian Look

В России в 2020 году суды удовлетворили иски о конфискации чиновников-коррупционеров на рекордные почти 75 млрд рублей. Генпрокуратура сообщает, что до бюджета дошла только десятая часть этой суммы.

Оказывает, конфискованное имуществое, нажитое незаконным путём, поступает на торги по цене в несколько раз ниже указанной в исках.

Эксперты также отмечают, что отследить путь конфискованных драгоценностей, автомобилей и недвижимости в процессе их реализации, довольно сложно, - передаёт RT.

Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» начал действовать в 2013 году. Прокуратура следит за тем, чтобы расходы чиновников и их ближайших родственников соответствовали официальным доходам. Если выясняется, что госслужащий живёт не по средствам и не может объяснить, откуда взялись деньги, то надзорное ведомство требует через суд изъять в пользу государства незаконно нажитое имущество.

Гражданский иск о конфискации подаётся, даже если чиновник не является фигурантом уголовного дела о коррупции.

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