Министерство обороны РФ решило не публиковать декларации о доходах заместителей Сергея Шойгу

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29 мая 2021, 12:48

Фото: соцсети

Сведения об их доходах пропали и из деклараций за предыдущие годы. В военном ведомстве объяснили это решение новым законом о госзащите силовиков.

Вечером 27 мая Минобороны России опубликовало сведения о доходах военных и гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год. В декларациях не оказалось сведений о доходах заместителей министра обороны. Всего у главы военного ведомства Сергея Шойгу 12 заместителей. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Также сведения о доходах заместителей Шойгу пропали из деклараций за предыдущие три года — 2017, 2018 и 2019 годы.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили, что в связи с изданием федерального закона от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» сведения о доходах ряда военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных сил России не публикуются.

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