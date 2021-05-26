Задолженность по кредитным картам роcсиян составила 1 трлн рублей

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26 мая 2021, 16:48

В обращении россиян находится порядка 40 миллионов кредитных карт. Общая сумма задолженности по ним составляет более 1 триллиона рублей. Часть средств заёмщики не смогут вернуть. Количество «невозврата» стремительно увеличивается, сообщают бюро кредитных историй.



Кредитная карта пользуется большой популярностью за счёт понятных условий займа. Однако не все владельцы имеют возможность своевременно погасить задолженность. По этой причине кредитки считаются одним из самых рискованных сегментов финансового рынка. В целом, по заявлениям Центробанка и коммерческих заёмщиков, ситуация остаётся под контролем.



Увеличение спроса на кредитные карты объясняется постепенным восстановлением потребительского спроса. По сравнению с развитыми странами россияне ещё слабо охвачены кредитными займами. Чтобы сократить риск невозврата денежных средств, банки усложнили правила получения кредиток. По сообщению экспертов Райффайзенбанка, порядка 25% владельцев кредитных карт открывают их по рекомендациям своих близких людей. Треть клиентов соглашается на услугу после консультации по телефону или получения предложения через интернет. В определённых случаях кредитка выдаётся при оформлении кредита или получении других банковских услуг.





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