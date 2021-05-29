Рейтинг Forbes: стали известны имена богатейших наследников российских долларовых миллиардеров

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2021, 13:06

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По данным Forbes, на 15 апреля 2021 года в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием $610 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом $1,7 млрд.



В списке Forbes.ru представлены семьи, где на каждого ребенка приходятся самые крупные суммы, не менее $3,1 млрд. В этих семьях всего 50 детей, совокупное состояние их родителей - почти $300 млрд.



Методика составления рейтинга заключается в следующем: берется состояние миллиардера и делится на всех его признанных детей. Супружеские доли в расчетах не учитываются.



Самым богатым наследником ($24 млрд) оказался Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.





1. Вагит Алекперов



Состояние: $24,0 млрд



Доля одного ребенка: $24,0 млрд



Дети: Юсуф Алекперов (1990)



Юсуфу Алекперову, сыну президента «Лукойла» Вагита Алекперова, принадлежит 0,2% акций компании, пакет стоит $115 млн. Больше с «Лукойлом» его ничто не связывает — отец считает, что на роль преемника, который смог бы эффективно управлять компанией, Юсуф не подходит. Тем не менее, в мае 2021-го Юсуф стал членом совета директоров ФК «Спартак», совладелец которого — его отец. У Алекперова-младшего есть и свой бизнес. В его холдинг «Экто» входит четыре компании, крупнейшая из них по выручке (7,4 млрд рублей за 2020 год) — «Лукавто», дилер Mercedes-Benz.





2. Леонид Михельсон



Состояние: $25 млрд



Доля одного ребенка: $12,5 млрд



Дети: Виктория Михельсон (1992), сын (2015)



Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне и с 2016 года входит в попечительский совет New Museum. Виктория живет в Цюрихе, выступает куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation), созданном ее отцом, входит в экспертные советы Фонда Николы Труссарди (Милан) и фестиваля «Кинезис: Искусство в движении» (Палермо). Ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства». Ее сводный младший брат живет в Москве.





3. Искандер Махмудов



Состояние: $9,7 млрд



Доля одного ребенка: $9,7 млрд



Дети: Джахангир Махмудов (1987)



Сын основного акционера УГМК Джахангир окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Халт и с 2012 года работает в России в группе отца. В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода, принадлежащего группе.





4. Владимир Лисин



Состояние: $28,5 млрд



Доля одного ребенка: $9,5 млрд



Дети: Дмитрий Лисин (1981), Юрий Лисин (1984), Анастасия Лисина (1998)



Сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом. Дмитрий, выпускник LSE и РАНХиГС, работает в компаниях отца с середины 2000-х, входит в советы директоров Первой грузовой компании и Первой портовой компании, в качестве директора по стратегическому планированию «Аддуко менеджмент» участвует в управлении спортивно-стрелковым комплексом «Лисья нора». Юрий живет в Лондоне, владеет люксембургской компанией RiskInvest Holding, ей принадлежит 4,26% акций Fletcher Group, в которую входит НЛМК. В совет директоров Fletcher Group входит его сестра Анастасия.





5. Андрей Мельниченко



Состояние: $17,9 млрд



Доля одного ребенка: $8,95 млрд



Дети: Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017)



У владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей: девятилетняя Тара и четырехлетний Адриан. Тара владеет тремя языками (русским, английским и сербским) и обучается по школьной программе.





В рейтинге богатейших наследников Forbes также присутствуют дети следующих долларовых миллиардеров:



Геннадия Тимченко - $22,1 млрд, Леонида Федуна - $10,8 млрд, Сулеймана Керимова - $15,8 млрд, Виктора Вексельберга - $9,4 млрд, Алексея Мордашова - $31,4 млрд, Владимира Потанина - $28,6 млрд, Юрия Ковальчука - $3,3 млрд, Михаила Фридмана - $15,4 млрд.

Forbes уточняет, что состояние участников рейтинга указано на 15 апреля 2021 года.





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