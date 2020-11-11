Исаев рассказал о поправках к законопроекту о дистанционной работе

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11 ноября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Исаев. Фото: сайт ГД

Работодатели и парламентарии согласились, что получившийся вариант закона об дистанционной работе защитит в полной мере права работников и экономические интересы компаний. Об этом заявил думской рабочей группы Андрей Исаев.

По его словам, в адрес рабочей группы поступило 176 поправок от субъектов права законодательной инициативы, а также 90 обращений от различных ассоциаций, объединений и организаций, которые вносили свои предложения по организации дистанционного труда.

«Была большая дискуссия о том, применять термин «удаленная работа» или «дистанционная работа», как их развести. В предлагаемой нами редакции все это называется дистанционной работой, она подразделяется на три вида. Первое – дистанционная работа на постоянной основе. Второе – временная дистанционная работа, то есть когда работник, изначально работавший стационарно, в силу тех или иных обстоятельств временно переводится работодателем в дистанционный режим. Мы установили, что такой временный перевод не должен превышать шести месяцев. Третий вид – дистанционная работа, выполняемая периодически», – пояснил парламентарий.