В России может быть принят до конца ноября закон об «удаленке»

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6 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

работа дистанционно, фото: pixabay.com

Законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять в Госдуме во втором и третьем чтениях до конца ноября, документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы фракции по совершенствованию законодательства в сфере содействия занятости населения.

В новой редакции законопроекта учитываются интересы и работодателей, и профсоюзов. В документе закреплены термины и дистанционной, и удаленной работы. Учтены несколько форматов: постоянная дистанционная работа, временный перевод на такую форму работы, который может занимать до 6 месяцев; и комбинированная работа. Урегулированы вопросы взаимодействия между работодателем и работником, сохранена и расширена статья о сохранении заработной платы в случае перевода на "удаленку".

Также Исаев сообщил, что была достигнута договоренность о разработке фундаментального законопроекта.Это будет "либо коренное изменение закона о занятости, либо даже новой редакцией закона о занятости".

Зампредседателя СПЧ считает незаконным сбор данных о работниках на удаленке.