Зампредседателя СПЧ считает незаконным сбор данных о работниках на удаленке

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2 ноября 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

удаленка, фото: pixabay.com

Зампредседателя Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора выразила мнение, что требования к работодателям о предоставлении личных данных сотрудников на удаленке являются нарушением закона.

Работодатели каждую неделю должны передавать властям номера телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих дистанционно.

Отношения между сотрудником и работодателем регулирует трудовое законодательство. Работодатель - оператор персональных данных своего работника, отметила Киркора. Ее удивляет, зачем передавать максимальные сведения, если было бы достаточно списков сотрудников на удаленке. "Ограничительные меры о предоставлении персональных данных осенней волны, они неадекватны", - заявила Киркора на форуме "Сообщество". Она считает эти требования нарушением закона о персональных данных и прав граждан на личное пространство.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев также считает, что из-за требований предоставлять данные сотрудников, работающих удаленно, могут быть нарушения прав граждан.