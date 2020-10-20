Глава СПЧ считает, что предоставление данных работников на «удаленке» нарушает права граждан

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20 октября 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Валерий Фадеев, фото: АГН Москва/Global Look Press

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что из-за требований предоставлять данные сотрудников, работающих удаленно, могут быть нарушения прав граждан.

По словам Фадеева, уточнялось, что сведения не будут привязаны к фамилии и имени. Но даже не хакеры могут легко связать разные базы данных, поэтому возможны нарушения.

Фадеев отметил, что информация с камер слежения, распознавания лиц часто "легко утекает". "И у меня вопрос к этим организациям и властям: вы в состоянии обеспечить безопасность хранения данных? Если нет, так и скажите, тогда мы будем обсуждать другой вопрос. Теперь вся личная информация будет общедоступная или нет? Если общество решит, что общедоступная, давайте внесем в конституцию поправки: тайны личной жизни нет. До тех пор, пока тайна личной жизни прописана в конституции, давайте будем пытаться ее соблюдать", - добавил глава Совета.



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