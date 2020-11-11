В России уменьшилось число новых зараженных коронавирусом, но установлен антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19

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11 ноября 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

По обновленным данным оперштаба на утро 11 ноября, в России уменьшилось число новых зараженных коронавирусной инфекцией. Но установлен антирекорд по числу умерших пациентов за сутки от COVID-19.

За сутки скончались 432 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Это самый высокий суточный показатель за период пандемии коронавирусной инфекции в нашей стране.

Число новых зараженных - 19 851 случай. 10 ноября сообщалось о 20 977 новых случаях коронавируса. Также вчера сообщалось, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 368 смертей людей с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве - 4 477. В понедельник, 9 ноября, в столице было зарегистрировано 6 897 новых случаев заражения ковидом.

Заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко умер в Санкт-Петербурге 9 ноября на 58-м году жизни от коронавируса.