В России за сутки скончались 368 пациентов с коронавирусом

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10 ноября 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За сутки на территории Российской Федерации зарегистрировали 368 смертей людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, 68 смертей пациентов с коронавирусом нового типа были зафиксированы в Москве, 62 – в Санкт-Петербурге, 19 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии в России скончались 31 161 человек.

За прошедшие сутки в России выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах