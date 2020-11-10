В России за сутки выявили 20 977 новых случаев коронавируса
10 ноября 2020, 11:22[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 817 109 человек. Об этом стало известно во вторник, 10 ноября.
«За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. 368 летальных исходов … выздоровели 15 600 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве – 5902, Санкт-Петербурге – 1485, Московской области – 685, Нижегородской области – 402 и Архангельской области – 341.
Наименьшее - Еврейская АО – 36, Ненецкий АО – 8 и Чукотский АО – 6.
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