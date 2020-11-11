Генерал-майор Юрий Евтушенко умер в возрасте 57 лет в Петербурге

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11 ноября 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Евтушенко, фото с сайта Минобороны

Заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко умер в Санкт-Петербурге 9 ноября на 58-м году жизни.

Прощание с Юрием Григорьевичем Евтушенко состоится в Доме Офицеров в среду, 11 ноября.

Член общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин рассказал, что Евтушенко умер от коронавируса, - сообщает «Петербургский дневник».

Газета Минобороны России «Красная звезда» написала, что замкомандующего войсками ЗВО Юрий Евтушенко скоропостижно умер «в результате тяжелой болезни».

Оперативное совещание «БОЕВОГО БРАТСТВА» в понедельник, 9 ноября, началось с минуты молчания в память о Юрии Григорьевиче Евтушенко. Соболезнования от имени организации семье Юрия Григорьевича выразил Дмитрий Саблин.

Юрий Евтушенко родился 29 мая 1964 года в Новосибирске. Окончил Свердловское Суворовское военное училище, Новосибирское высшее военно-политическое училище, Военный университет.

Он служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибирском, Центральном военном округах и в центральном аппарате Минобороны РФ, прошёл путь от заместителя командира роты по политической части до замкомандующего войсками округа по военно-политической работе. В 2018 году Юрий Евтушенко был начальником Центра примирения сторон в Сирии.

У генерала остались жена и двое детей.