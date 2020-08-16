Названы сроки начала третьего этапа исследований вакцины от коронавируса

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16 августа 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках начала третьего этапа исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований … я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - пояснил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины «Спутник V».

Кроме того, первая пария отечественного препарата была произведена в субботу, 15 августа.