Названы сроки начала третьего этапа исследований вакцины от коронавируса

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований … я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - пояснил он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины «Спутник V».
Кроме того, первая пария отечественного препарата была произведена в субботу, 15 августа.
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