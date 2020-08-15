В России создана первая партия вакцины от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Министерство здравоохранения России сообщило, что создана первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в субботу, 15 августа.

Первую в мире вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее глава НИЦ Александр Гинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против коронавируса, а также названы сроки обеспечения россиян вакциной от новой инфекции.

Иммунолог объяснил, почему у большинства переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела.