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Гинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против COVID-19

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против COVID-19
Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», - высказал он, отметив, что все процедуры будут проходить амбулаторно.

Гинцбург добавил, что у добровольцев, скорее всего, будут брать кровь в первый день испытания. По его словам, это делается для того, чтобы сравнивать прирост антител. Следующий забор крови будет сделан через 21 день после первой вакцинации и еще через 21 день после второй вакцинации, пояснил он.

Глава НИЦ уточнил, что еще нет окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям, но он считает, что третий этап будет легче первых двух.

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