Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса
15 августа 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки производства необходимого количества вакцины против новой коронавирусной инфекции.
«Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», - высказал он.
Гинцбург отметил, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны. По его словам, сейчас также ведется разработка моноклональных антител, технология изготовления которых сходна с вакциной.
Ранее сообщалось, что в Индии испытывают три вакцины против коронавируса и готовы к ее производству в дальнейшем.
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