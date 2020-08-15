Названы сроки обеспечения россиян вакциной от коронавируса

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15 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки производства необходимого количества вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», - высказал он.

Гинцбург отметил, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны. По его словам, сейчас также ведется разработка моноклональных антител, технология изготовления которых сходна с вакциной.

Ранее сообщалось, что в Индии испытывают три вакцины против коронавируса и готовы к ее производству в дальнейшем.