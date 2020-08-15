В Индии ведутся испытания трех вакцин против коронавируса

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15 августа 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: вакцина, pixabay.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в стране проводятся испытания трех вакцин против новой коронавирусной инфекции. По его словам, уже готов план распространения препарата среди граждан.

«Три вакцины находятся на разных этапах тестирования. Когда ученые дадут добро, мы уже будем готовы с планом производства. У нас есть дорожная карта того, как вакцина дойдет до каждого индийца за максимально короткий срок», - пояснил он.

Моди отметил, что в рамках национальной программы цифрового здравоохранения каждый гражданин Индии получит идентификационную карту здоровья. Он добавил, что в ней будут отмечается все посещения к врачу или аптеку и отображаться в персональном профиле на общенациональном уровне. В ходе своей речи премьер также поблагодарил всех работников здравоохранения, врачей и медсестер, которые борются с пандемией.

Ранее Александр Гинцбург объяснил регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа в короткие сроки.