Гинцбург объяснил, почему российскую вакцину удалось зарегистрировать в короткие сроки
14 августа 2020, 19:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 14 августа, в рамках разговора с журналистами объяснил регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа в короткие сроки.
По словам Гинцбурга у российских специалистов перед началом создания вакцины имелась наработанная база, "весь методический аппарат", которые позволили ускорить сроки завершения работ.
Александр Гинцбург заметил, что ученым нужно было синтезировать необходимую последовательность, которая отличается на 20% от коронавируса MERS, и фактически внедрить в те же самые структуры и носители, которые применялись для создания вакцины ранее. "Все концентрации, дозировки нам были уже хорошо известны там", – подчеркнул специалист.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.