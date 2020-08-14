Гинцбург объяснил, почему российскую вакцину удалось зарегистрировать в короткие сроки

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14 августа 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина от COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 14 августа, в рамках разговора с журналистами объяснил регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа в короткие сроки.

По словам Гинцбурга у российских специалистов перед началом создания вакцины имелась наработанная база, "весь методический аппарат", которые позволили ускорить сроки завершения работ.

Александр Гинцбург заметил, что ученым нужно было синтезировать необходимую последовательность, которая отличается на 20% от коронавируса MERS, и фактически внедрить в те же самые структуры и носители, которые применялись для создания вакцины ранее. "Все концентрации, дозировки нам были уже хорошо известны там", – подчеркнул специалист.