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Гинцбург отреагировал на недоверие врачей к вакцине

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Гинцбург отреагировал на недоверие врачей к вакцине
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал результаты опроса, согласно которому российские врачи не доверяют отечественной вакцине от коронавируса.

«Нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта. Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме», - заявил Гинцбург. Он отметил, что в первую очередь вопрос целесообразности применения вакцины должен рассматриваться с научной точки зрения. Ученый напомнил, что не все переболевшие COVID-19 получают иммунитет, тогда как вакцинация – надежный способ защитить себя от болезни. «Люди, по всей видимости, недостаточно информированы о возможных последствиях», - резюмировал Гинцбург.

АБ

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