Врачи скептически отнеслись к появлению вакцины от коронавируса

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14 августа 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Вакцина. Фото: pixabay.com

Опрошенные врачи рассказали о своем отношении к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. Оказалось, что более половины респондентов не готовы воспользоваться препаратом.

52% медика признались, что не стали бы делать вакцину. При этом 24,5% согласились на вакцинацию. Около 34,5% врачей рассказали, что сомневаются в препарате, поскольку не имеют «достаточных данных о его эффективности». 48% не хотят делать прививку из-за того, что препарат был создан «слишком быстро», а 20% готовы порекомендовать вакцинацию знакомым, коллегам или пациентам.

Ранее в Минздраве рассказали о противопоказаниях к отечественной вакцине от коронавируса.