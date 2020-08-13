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В Минздраве рассказали о противопоказаниях к отечественной вакцине от коронавируса

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к отечественной вакцине от коронавируса
Больница. Фото: pixabay.com

В российском Минздраве рассказали о противопоказаниях к отечественной вакцине для профилактики COVID-19. Двухкомпонентный препарат получил название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли.

Вакцина предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний в ведомстве указывают гиперчувствительность е какому-либо из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые хронические и инфекционные заболевания, беременность, период грудного вскармливания, а также возраст младше 18 лет.

Второй компонент нельзя вводить, если после первого наблюдались судороги, повышение температуры выше 40 градусов и анафилактический шок.

АБ

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