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Эксперт рассказал, почему Запад негативно отнесся к российской вакцине от COVID-19

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, почему Запад негативно отнесся к российской вакцине от COVID-19
Прививка. Фото: pixabay.com

Председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий объяснил, почему многие страны негативно отреагировали на создание в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Современный мир настроен негативно друг к другу. Мировая конкуренция только выросла в последнее время. Вообще эпидемия коронавируса показала, как тяжело даются солидарность, сплочение и взаимопомощь современным странам... Поэтому ничего нет удивительного в том, что такая едкость и критичность проявляются по отношению к России из-за вакцины по коронавирусу», - заявил Быстрицкий. Он отметил, что негатив в сторону РФ в большинстве случаев вызван предрассудками и предвзятостью. Также вакцинирование населения COVID-19 связано с большими деньгами, что обостряет конкуренцию.

АБ

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