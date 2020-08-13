Иммунолог объяснил, почему у большинства переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела
13 августа 2020, 15:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Ученые выявили случаи, когда у пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Об этом заявил академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
«Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются», - высказал он, отметив, что таких людей больше, чем ожидалось.
Тотолян объяснил, что антитела могут не вырабатываться при иммунодефицитных состояниях. Однако он уточнил, что в популяции таких людей мало, а среди выздоравливающих от COVID-19 оказалось достаточно много. Сейчас эксперты детально изучают данный вопрос.
Ранее Тотолян сообщил, что есть люди, которые вовсе не заражаются коронавирусом.
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