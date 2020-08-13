Врач-диетолог назвала продукты для защиты от заражения коронавирусом COVID-19
13 августа 2020, 11:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Российский врач-диетолог Зинаида Медведева рассказала, какие продукты питания необходимо употреблять в пищу для защиты от заражения коронавирусом COVID-19. По данному вопросу специалист высказалась в беседе с журналистами.
В списке полезной еды, оглашенном Медведевой, в частности, фигурируют грибы – они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Кроме того, диетолог посоветовала есть брокколи, голубику и чернику. Эти продукты укрепляют иммунную систему человека.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что онколог Елена Смирнова перечислила признаки развития злокачественной опухоли в кишечнике.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.