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Врач-диетолог назвала продукты для защиты от заражения коронавирусом COVID-19

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Врач-диетолог назвала продукты для защиты от заражения коронавирусом COVID-19
Медик, Xinhua / globallookpress.com

Российский врач-диетолог Зинаида Медведева рассказала, какие продукты питания необходимо употреблять в пищу для защиты от заражения коронавирусом COVID-19. По данному вопросу специалист высказалась в беседе с журналистами.

В списке полезной еды, оглашенном Медведевой, в частности, фигурируют грибы – они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Кроме того, диетолог посоветовала есть брокколи, голубику и чернику. Эти продукты укрепляют иммунную систему человека.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что онколог Елена Смирнова перечислила признаки развития злокачественной опухоли в кишечнике.

ДЦ

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