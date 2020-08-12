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Врач-онколог перечислила симптомы развития раковой опухоли в кишечнике

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-онколог перечислила симптомы развития раковой опухоли в кишечнике
Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, какие признаки свидетельствуют о развитии злокачественного новообразования в кишечнике человека. По данному вопросу специалист высказалась на своей странице в Instagram.

Смирнова отметила, что необходимо обратиться к медикам, если фиксируются такие симптомы, как ноющие боли в животе и активное образование газов. На дальнейшей стадии развития онкологического заболевания наблюдаются запоры, диарея, частые позывы в туалет, кровь в каловых массах. Кроме того, человек теряет вес и испытывает хроническую усталость.

Ранее доктор Александр Мясников назвал неочевидный признак, который может сигнализировать о раке.

ДЦ

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