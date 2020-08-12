Врач-онколог перечислила симптомы развития раковой опухоли в кишечнике
12 августа 2020, 16:27[ «Аргументы Недели» ]
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, какие признаки свидетельствуют о развитии злокачественного новообразования в кишечнике человека. По данному вопросу специалист высказалась на своей странице в Instagram.
Смирнова отметила, что необходимо обратиться к медикам, если фиксируются такие симптомы, как ноющие боли в животе и активное образование газов. На дальнейшей стадии развития онкологического заболевания наблюдаются запоры, диарея, частые позывы в туалет, кровь в каловых массах. Кроме того, человек теряет вес и испытывает хроническую усталость.
Ранее доктор Александр Мясников назвал неочевидный признак, который может сигнализировать о раке.
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