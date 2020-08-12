Доктор Мясников рассказал о неочевидном симптоме, говорящем о возможном раке

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12 августа 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, рассказал о неочевидном признаке, который может указывать на злокачественную опухоль в организме. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад в телеэфире.

По словам Мясникова, если результаты анализов свидетельствуют о повышенном содержании кальция в крови, у пациента могут быть повышенная функция паращитовидных желез или онкологическое заболевание – рак легкого либо почек.

Также доктор поведал на своей программе на канале «Россия 1», что повышенный кальций не вызывает никаких симптомов.

Ранее сообщалось, что американский профессор Шелли Миллер назвала лучший способ защиты от заражения коронавирусом в помещении.