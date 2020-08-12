Доктор Мясников рассказал о неочевидном симптоме, говорящем о возможном раке
12 августа 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]
Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, рассказал о неочевидном признаке, который может указывать на злокачественную опухоль в организме. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад в телеэфире.
По словам Мясникова, если результаты анализов свидетельствуют о повышенном содержании кальция в крови, у пациента могут быть повышенная функция паращитовидных желез или онкологическое заболевание – рак легкого либо почек.
Также доктор поведал на своей программе на канале «Россия 1», что повышенный кальций не вызывает никаких симптомов.
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