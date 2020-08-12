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Доктор Мясников рассказал о неочевидном симптоме, говорящем о возможном раке

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников рассказал о неочевидном симптоме, говорящем о возможном раке
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, рассказал о неочевидном признаке, который может указывать на злокачественную опухоль в организме. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад в телеэфире.

По словам Мясникова, если результаты анализов свидетельствуют о повышенном содержании кальция в крови, у пациента могут быть повышенная функция паращитовидных желез или онкологическое заболевание – рак легкого либо почек.

Также доктор поведал на своей программе на канале «Россия 1», что повышенный кальций не вызывает никаких симптомов.

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ДЦ

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