Профессор из США назвала лучший способ защиты от заражения COVID-19 в помещении

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12 августа 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Xinhua / globallookpress.com

Шелли Миллер, профессор из Соединенных Штатов, обозначила лучший способ защиты от заражения коронавирусом COVID-19 в помещении. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Портал Conversation пишет, что Миллер посоветовала проветривание. По словам специалиста, осуществлять данную процедуру следует не реже шести раз в час. Людям, которые работают в офисах, Миллер рекомендовала обратить внимание на очистители воздуха, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что медики перечислили возможные признаки раковой опухоли на ранней стадии развития онкологического заболевания.