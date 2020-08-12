Профессор из США назвала лучший способ защиты от заражения COVID-19 в помещении
12 августа 2020, 11:11[ «Аргументы Недели» ]
Шелли Миллер, профессор из Соединенных Штатов, обозначила лучший способ защиты от заражения коронавирусом COVID-19 в помещении. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах зарубежных интернет-СМИ.
Портал Conversation пишет, что Миллер посоветовала проветривание. По словам специалиста, осуществлять данную процедуру следует не реже шести раз в час. Людям, которые работают в офисах, Миллер рекомендовала обратить внимание на очистители воздуха, говорится в процитированном материале.
Ранее сообщалось, что медики перечислили возможные признаки раковой опухоли на ранней стадии развития онкологического заболевания.
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