Иммунолог рассказал о невосприимчивых к SARS-CoV-2 людях

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13 августа 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: человек в маске, pixabay.com

Академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что есть люди, которые вовсе не заражаются новой коронавирусной инфекцией.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2 … Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - высказал он.

Тотолян отметил, что изучение таких людей позволит найти универсальное средство борьбы с COVID-19, которое будет менее затратное, чем вакцина, и быстрее получаемое.