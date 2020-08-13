Иммунолог рассказал о невосприимчивых к SARS-CoV-2 людях
13 августа 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что есть люди, которые вовсе не заражаются новой коронавирусной инфекцией.
«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2 … Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - высказал он.
Тотолян отметил, что изучение таких людей позволит найти универсальное средство борьбы с COVID-19, которое будет менее затратное, чем вакцина, и быстрее получаемое.
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