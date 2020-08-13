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Эксперты оценили влияние резус-фактора на вакцинацию

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперты оценили влияние резус-фактора на вакцинацию
Фото: вакцина, Xinhua/globallookpress.com

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал заявление ученых о том, что отрицательный резус-фактор влияет на заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Он объяснил, будет ли отличаться вакцинация таких пациентов.

«При вакцинации людей резус-фактор не будет играть никакого значения ... Одинаково будут все защищены, наша вакцина проникает совсем по другим принципам, а не по тем, по которым в клетку проникает сам возбудитель», - пояснил он.

При этом руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что выдвинутая гипотеза требует изучения, но пока никакой связи выявлено не было.

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