Ученые рассказали, какой резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

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13 августа 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: шприц, pixabay.com

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) выявили, что резус-фактор связан с заражением новой короанвирусной инфекцией. К такому выводу эксперты пришли, изучив распространение COVID-19 в 126 странах.

Специалисты отметили, что «взрывной» рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-). При этом в список стран попали Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США.

Кроме того, у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом, пояснили ученые.

«Мы сегодня еще многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом», - поддержал мнение коллег ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ. Однако он не исключает, что выдвинутая гипотеза требует проверки.