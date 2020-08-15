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В России начали производство вакцины от коронавируса

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России начали производство вакцины от коронавируса
Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Министерство здравоохранения России сообщило о начале производства вакцины против новой коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V».

По данным из Государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Отмечается, что прививка будет делаться в два этапа: вначале -компонентом I, через три недели — компонентом II. Такое введение сыворотки позволит сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет, пояснили в ведомстве.

Напомним, что вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня глава НИЦ  Александр Гинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против COVID-19. 

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