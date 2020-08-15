В России начали производство вакцины от коронавируса
15 августа 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министерство здравоохранения России сообщило о начале производства вакцины против новой коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V».
По данным из Государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Отмечается, что прививка будет делаться в два этапа: вначале -компонентом I, через три недели — компонентом II. Такое введение сыворотки позволит сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет, пояснили в ведомстве.
Напомним, что вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня глава НИЦ АлександрГинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против COVID-19.
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