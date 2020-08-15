Дмитриев заявил, что Россия получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз новой российской вакцины против COVID-19

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15 августа 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Кирилл Дмитриев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины "Спутник V". от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сегодня Минздрав сообщил, что в России произведена первая партия вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Гамалеи).

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, как будет проходить третий этап испытаний вакцины против коронавируса, а также названы сроки обеспечения россиян вакциной от новой инфекции.