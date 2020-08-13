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Пашаев ответил на вопрос о состоянии Ефремова

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пашаев ответил на вопрос о состоянии Ефремова
фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, рассказал о состоянии подзащитного после госпитализации с инсультом в Боткинскую больницу.

«Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения», - пояснил он.

Пашаев отметил, что вопрос о выписке Ефремова еще не обсуждался. По его словам, актер находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что во вторник Ефремова доставили в Боткинскую больницу на «скорой» прямо из здания Пресненского суда Москвы.

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