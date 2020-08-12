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Актер Михаил Ефремов перенес инсульт

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Актер Михаил Ефремов перенес инсульт
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Днем в среду, 12 августа, в сети появилась информация о том, что знаменитый российский актер Михаил Ефремов перенес инсульт. Эти данные к настоящему моменту подтвердил его адвокат Эльман Пашаев.

Подчеркивается, что в настоящий момент Михаил Ефремов находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне артист почувствовал себя плохо, вследствие чего ему в суд вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи приняли решение о госпитализации актера, вследствие чего заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, в котором участвовал Ефремов, перенесли.

ЕТ

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