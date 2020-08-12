Пашаев сравнил Ефремова в его вчерашнем состоянии с «овощем»
12 августа 2020, 12:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: Звезда
Адвокат знаменитого российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в среду, 12 августа, поделился с журналистами информацией о состоянии своего подзащитного перед вчерашним судебным заседанием.
Юрист уверяет, что артист был "никакой", задавал очень странные вопросы и говорил "на непонятном языке". Пашаев также заявил, что мог бы сравнить Ефремова в его вчерашнем состоянии с "овощем".
Адвокат актера также возмутился из-за отношения в суде к своему подзащитному, так как, по его словам, во время заседания вопрос о госпитализации Михаила Ефремова решался очень долго. По мнению Эльмана Пашаева, так не относятся даже к особо опасным преступникам.
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