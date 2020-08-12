Суд отложил заседание по делу Ефремова до 18 августа
12 августа 2020, 11:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Утром в среду, 12 августа, стало известно, что Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова.
Уточняется, что заседание было решено перенести на 18 августа в связи с госпитализацией актера. Кроме того, суд направил запрос в Боткинскую больницу, чтобы уточнить диагноз Ефремова.
Впоследствии, если медицинские препятствия не будут установлены, то заседания продолжатся в обычном режиме. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, как отмечается, не смог рассказать журналистам о состоянии здоровья своего подзащитного, поскольку пока его не навещал.
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