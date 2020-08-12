Адвокат: Михаил Ефремов не будет сегодня участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья
12 августа 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина заявила, что артист в среду, 12 августа, не будет участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья.
Бутырина уточнила, что согласно последней информации, Ефремова сегодня на заседании не будет. Адвокат подчеркнула, что не знает, что именно произошло со знаменитым актером. Она отметила, что эти данные сторона потерпевших будет запрашивать через суд.
Накануне Михаилу Ефремову стало плохо в здании суда, вследствие чего ему вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.
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