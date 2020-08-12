Охлобыстин cчитает, что Ефремов испытывает «синдром Раскольникова» и предложил, как его наказать

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12 августа 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Иван Охлобыстин, фото из соцсети vk.com/ohlobistin

Иван Охлобыстин считает, что его коллега и близкий друг Михаил Ефремов испытывает «синдром Раскольникова», и хочет получить законное наказание. Охлобыстин убежден, что Ефремов заслужил наказание, но тюрьма может его погубить.

После пьяного ДТП Ефремова, начали говорить, что от актера отреклись его друзья. Охлобыстин объяснил, что на самом деле это не так. «Будучи порядочными людьми, друзья не могли его оправдывать, потому что он убил человека. Не могли и осуждать: он их коллега» - поделился Охлобыстин.

По его словам, в театрально-киношном комьюнити все считают, что Ефремов должен ответить по закону. Друг и коллега Ефремова считает, что Михаил хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова, ,- пишут «Известия».

Но, как считает Охлобыстин, пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. По его мнению, нужна на Ефремова «одеть браслет на 10 лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно».

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы из-за ДТП, когда он в пьяном виде, управляя своим джипом, врезался в автомобиль курьера Сергея Захарова.

Захаров от полученных травм скончался. Актер находится под домашним арестом, сейчас идут судебные заседания. Вчера Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его положили в Боткинскую больницу в отделение реанимации.