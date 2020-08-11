Ефремов находится в реанимации

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11 августа 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больница. Фото: pixabay.com

Актера Михаила Ефремова доставили из зала суда в реанимационное отделение Боткинской больницы в тяжелом состоянии, рассказали в медучреждении.

Ранее артисту стало плохо в зале суда. Прибывшие врачи скорой помощи госпитализировали Ефремова с подозрением на предынфарктное или предынсультное состояние. «Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», - сообщили в больнице.

Из-за проблем со здоровьем Ефремова судебное заседание пришлось перенести. Оно состоится утром в среду, 12 августа.

Адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала «цирком» госпитализацию актера. «В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет… Это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника», - заявила она.