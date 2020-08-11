Пашаев прокомментировал госпитализацию Ефремова из зала суда
11 августа 2020, 15:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда, врачи скорой помощи подозревают у актера предынфарктное или предынсультное состояние. О причинах плохого самочувствия артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Пашаев заявил, что резкое ухудшение здоровья Ефремова может быть связано с работой журналистов, освещающих судебный процесс. «Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние. Из-за кого это? Я думаю, это из-за журналистов, не вас всех, но есть там некоторые… Сделали из этого ДТП шоу», - сказал адвокат.
Из-за госпитализации Ефремова судебный процесс пришлось отложить – заседание перенесли на утро среды, 12 августа.
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