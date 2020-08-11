Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 августа 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Днем во вторник, 11 августа, стало известно, что прибывшие ранее сегодня в Пресненский суд Москвы врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации знаменитого российского актера Михаила Ефремова.

Одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывают помощь, заявила, что ей нужны четыре человека, чтобы вынести Ефремова из здания суда.

Ранее сегодня сообщалось, что заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы с участием актера задерживается в связи с тем, что Михаилу Ефремову внезапно стало плохо, вследствие чего ему вызвали бригаду скорой помощи.