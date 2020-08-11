Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда
11 августа 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем во вторник, 11 августа, стало известно, что прибывшие ранее сегодня в Пресненский суд Москвы врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации знаменитого российского актера Михаила Ефремова.
Одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывают помощь, заявила, что ей нужны четыре человека, чтобы вынести Ефремова из здания суда.
Ранее сегодня сообщалось, что заседание по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы с участием актера задерживается в связи с тем, что Михаилу Ефремову внезапно стало плохо, вследствие чего ему вызвали бригаду скорой помощи.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.