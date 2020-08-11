Актеру Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд
11 августа 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Во вторник, 11 августа, стало известно, что обвиняемому в смертельном дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы актеру Михаилу Ефремову вызвали в суд бригаду скорой помощи.
Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы Пресненского суда, где сегодня должно состояться очередное заседание по делу знаменитого актера. Отмечается, что начало процесса задерживается, поскольку ожидается прибытие врачей, вызванных для Михаила Ефремова.
Ранее сегодня сообщалось, что к артистуво вторник подали первый иск о компенсации по делу о ДТП со смертельным исходом.
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