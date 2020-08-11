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Актеру Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Актеру Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд
актер Михаил Ефремов, Alexander Keltik/Russian Look

Во вторник, 11 августа, стало известно, что обвиняемому в смертельном дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы актеру Михаилу Ефремову вызвали в суд бригаду скорой помощи.

Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы Пресненского суда, где сегодня должно состояться очередное заседание по делу знаменитого актера. Отмечается, что начало процесса задерживается, поскольку ожидается прибытие врачей, вызванных для Михаила Ефремова.

Ранее сегодня сообщалось, что к артисту во вторник подали первый иск о компенсации по делу о ДТП со смертельным исходом.

ЕТ

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