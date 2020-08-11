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К Ефремову подан первый иск о компенсации за ДТП со смертельным исходом

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

К Ефремову подан первый иск о компенсации за ДТП со смертельным исходом
актер Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К знаменитому актеру Михаилу Ефремову во вторник, 11 августа, подали первый иск о компенсации по делу о ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщил адвокат Сергей Аверцев.

Уточняется, что старший сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова требует у артиста 6,5 миллиона рублей. Сергей Аверцев уточнил, что об этом будет заявлено на сегодняшнем заседании, однако он решил обнародовать иск заранее, чтобы избежать появления недостоверных данных.

В иске Виталий Захаров подчеркнул, что защита Михаила Ефремова превратила его личную трагедию "в шоу масштаба всей страны". Он также сослался на слова адвоката актера Эльмана Пашаева, который заявил, что его подзащитный является одним из самых высокооплачиваемых артистов РФ. По мнению сына погибшего, размер компенсации должен быть сопоставим с месячным заработком виновника смертельного ДТП.

ЕТ

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